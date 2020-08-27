Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alanya’da kuaför olarak çalışan Mustafa Keyik (26), sabah saat 09.00 sıralarında eşi E.K.‘ye ‘dağlık alana gidiyorum’ diyerek evden ayrıldı. Bir süre sonra Mustafa Keyik’ten haber alamayan eşi durumu polise bildirdi.

Cansız bedeni paraşütçü fark etti

Polis, Keyik’in bulunması için çalışma başlatırken, saat 11.00 sıralarında yamaç paraşütüyle uçuş yapan bir kişi Tepe Mahallesi Hıdırellez mevkiindeki dağlık alanda boynundan ağaca asılmış bir erkek cansız bedeni gördü. İhbar sonrası olay yerine giden polis, ağaçta asılı cesedin Mustafa Keyik’e ait olduğunu belirledi. İncelemelerin ardından savcılık talimatıyla indirilen ve intihar şüphesi üzerine durulan Keyik’in cesedi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.