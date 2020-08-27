Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdeli müjde açıklama öncesinde, Şahinbey Belediyesi sosyal medya üzerinden doğru tahmin yarışma düzenlemiş, ve bisiklet hediye edeceğini açıklamıştı. Düzenlenen yarışma sonrasında Gaziantep'te bisiklet kazanan vatandaşlara bisikletleri teslim edilirken, il dışındaki vatandaşlara ise bisikletler kargoyla gönderilecek.



Sorular ve hediyeler devam edecek

Şahinbey Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenen bisiklet teslim törenine konuşan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanımızın verdiği müjdeli haber öncesinde, müjdeli haberi tahmin etme yarışması düzenledik. Sosyal medya üzerinden düzenlediğimiz yarışmaya yoğun ilgi gösterdiniz. Konuyla ilgili 10 bin’in üzerinde cevap aldık. Müjdeyi doğru tahmin eden 40 kişiye bisiklet hediye edeceğimizi söylemiştik. Doğru tahmin eden ve bisiklet kazanan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bundan sonra her Cumartesi günü yarışmalar yapacağız ve bunu standart hale getireceğiz. Bu yarışmaları sosyal medya hesapları üzerinden yapacağız. Doğru cevap veren yarışmacılarımızı da ödüllendireceğiz” dedi.



Tahmazoğlu’na teşekkür

Şahinbey Belediyesinin ödüllü yarışmasından bisiklet kazanan vatandaşlar, “Cumhurbaşkanımızın müjdeli haberini tahmin ederek bisiklet kazandık. Düzenlenen yarışma, bizlerin dikkatini, bilgisini ve takipçiliğini de göstermiş oluyor. Şahinbey İlçesinde yapılan çalışmaları belediyenin sosyal medyası üzerinden takip ediyoruz. Pandemi sürecinde, güzel bir hediye oldu. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ediyorum” diye konuştu.