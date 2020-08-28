İlk günden eşinin baskı ve şiddetine maruz kalan kadın, 2017’de ailesini yanına Antalya’ya geldi ve eşi hakkında boşanma davası açtı. Boşanamayan ve eşinin baskılarına maruz kalan Keziban A. ölüm tehdidi de almaya başladı. Eşinin ‘Ben kefenimle çıktım yola, sen de kefenini giy’ sözleriyle Keziban A. daha da korkuya kapıldı. Antalya 2. Aile Mahkemesinde açılan davada Y.A’ya elektronik kelepçe takıldı. Kelepçe olduğu sürece Y.A. eşine 600 metreden fazla yaklaşamadı. Altı aylık sürenin dolmasıyla birlikte Keziban A’nın tek sigortası olan elektronik kelepçe ünitesi elinden alındı. Kelepçeden kurtulan Y.A. yeniden tehditlere başladı. Bir çocuk annesi, kapıların kilitlerini artırdı, demir korkuluklar yaptırdı. Üç aydır evden dışarı çıkamayan Keziban A. kelepçe ünitesinin yeniden verilmesini istiyor.
Eşi onu öldürecek diye dışarı çıkamıyor
28.08.2020 - 03:07 | Son Güncelleme: 28.08.2020 - 03:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Antalya’da yaşayan Keziban A. (45), Y.A. (49) ile 29 yıl önce bir arkadaş ortamında tanıştı. Y.A., beş ay sonra o dönem 17 yaşında olan Keziban A’yı rızası olmadan kaçırdı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Keziban A.,kadına şiddet,
727742 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/727742.aspx
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