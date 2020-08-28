Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlk günden eşinin baskı ve şiddetine maruz kalan kadın, 2017’de ailesini yanına Antalya’ya geldi ve eşi hakkında boşanma davası açtı. Boşanamayan ve eşinin baskılarına maruz kalan Keziban A. ölüm tehdidi de almaya başladı. Eşinin ‘Ben kefenimle çıktım yola, sen de kefenini giy’ sözleriyle Keziban A. daha da korkuya kapıldı. Antalya 2. Aile Mahkemesinde açılan davada Y.A’ya elektronik kelepçe takıldı. Kelepçe olduğu sürece Y.A. eşine 600 metreden fazla yaklaşamadı. Altı aylık sürenin dolmasıyla birlikte Keziban A’nın tek sigortası olan elektronik kelepçe ünitesi elinden alındı. Kelepçeden kurtulan Y.A. yeniden tehditlere başladı. Bir çocuk annesi, kapıların kilitlerini artırdı, demir korkuluklar yaptırdı. Üç aydır evden dışarı çıkamayan Keziban A. kelepçe ünitesinin yeniden verilmesini istiyor.