Alınan bilgiye göre, Çevreyolu Organize Sanayi Bölgesi istikametine giden işçileri taşıyan otobüs henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 2 işçi hayatını kaybetti. Çok sayıda işçi yaralandı. Yaralı işçiler, çevredeki hastanelere sevk edildi.
Eskişehir'de servis otobüsü devrildi: 2 ölü
28.08.2020 - 07:50 | Son Güncelleme: 28.08.2020 - 07:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Eskişehir’de işçileri taşıyan servis otobüsünün devrilmesi sonucunda iki kişi hayatını kaybederken, çok sayıda işçi yaralandı.
Etiketler : eskişehir,eskişehir kaza,trafik kazası,
727776 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/727776.aspx
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