Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aydın İl Umumi Hıfzıssıha Meclisi Kararı ile Aydın'da 65 yaş ve üzeri vatandaşların toplu taşımanın yoğun olduğu saat 08.00-10.00 ve 16.00-18.00 arasında koruma maksatlı olarak toplu taşıma araçlarını kullanmamasına karar verildi.