Aydın İl Umumi Hıfzıssıha Meclisi Kararı ile Aydın'da 65 yaş ve üzeri vatandaşların toplu taşımanın yoğun olduğu saat 08.00-10.00 ve 16.00-18.00 arasında koruma maksatlı olarak toplu taşıma araçlarını kullanmamasına karar verildi.
Aydın'da 65 yaş üstü için toplu taşıma tedbiri alındı
28.08.2020 - 09:32 | Son Güncelleme: 28.08.2020 - 09:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında Aydın'da 65 yaş ve üstünün toplu taşıma kullanması ile ilgili yeni kararlar alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Aydın,65 yaş üstü için toplu taşıma kararı,
727791 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/727791.aspx
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