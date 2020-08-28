Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi 1232 Sokak'taki bir apartmanın 1. katında meydana geldi. Yalnız yaşayan 68 yaşındaki Yaşar Dener’den bir süredir haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarın üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Eve itfaiye yardımıyla giren polis Dener’i koltukta hareketsiz şekilde buldu. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Dener'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşar Dener’in cansız bedeni olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan yaşlı adamın evinde bir süredir klimanın açık olduğu öğrenildi.