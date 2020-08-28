Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde şube müdürü olarak görev yapan, evli ve 2 çocuk babası Mehmet Darıcı, geçtiğimiz günlerde öksürük ve baş ağrısı şikayetleriyle Sivas Numune Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan tetkikler sonucu Darıcı'nın koronavirüs testi pozitif çıkınca tedavisine başlandı. Bir süre normal serviste tedavisi süren Darıcı’nın, sağlık durumu kötüye gidince yoğun bakım ünitesine alındı. Darıcı, sabah saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mehmet Darıcı'nın, memleketi Sivas'ın Altınyayla ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.
Koronavirüs tedavisi gören şube müdürü, kalp krizi geçirip öldü
28.08.2020 - 11:05 | Son Güncelleme: 28.08.2020 - 11:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sivas’ta İl Milli Eğitim Müdürlüğünde şube müdürü olarak görev yapan Mehmet Darıca, koronavirüs tedavisi görürken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : sivas,
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