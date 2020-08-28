Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Müge Anlı’nın programında, geçtiğimiz Nisan ayında annesi ve annesinin sevgilisiyle yaşadığı evde yanarak şüpheli bir şekilde ölen 9 yaşındaki Şiar Kılıç dosyası gündeme taşınmıştı. Küçük çocuğun annesi G.A., canlı yayında Müge Anlı’nın ısrarlı sorularına dayanamayarak kan donduran bir itirafta bulundu. Anne G.A., “Sevgilim Hami K., oğlumu yangından önce öldüresiye dövdü, yerden kalkamadı. Öldü sandım. Hami K., 3 çocuğumu da demir çubuklarla taciz ediyordu” dedi.

CİNAYET ŞÜPHELİSİNİN ANNE VE KARDEŞİ DE GÖZALTINA ALINDI

İtirafı ihbar kabul eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince canlı yayında gözaltına alınan anne G.A. ve sevgilisi Hami K., Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Olayla ilgili yapılan incelemede Şiar’ın öldürülmesi olayından bilgisi oldukları belirlenen Hami K.’nin annesi Emine K. ve kardeşi Yasin K. de gözaltına alındı.

YAKALANMAMAK İÇİN YAKIT ALIP EVİ ATEŞE VERDİ

Emniyette şahısların yapılan sorgulamalarında Hami K.’nin Şiar’ı yangından 34 saat önce sopa ile feci şekilde dövdüğü, çocuğun hareketsiz kalması sonucu anne G.A. ile yakalanma korkusu ile çocuğu gömme kararı aldıkları öğrenildi. Olayın ardından Hami K.’nin durumu annesi Emine ve erkek kardeşi Yasin’e anlattıktan sonra gece 03.30’da benzin istasyonuna giderek yakıt aldığı, sevgilisi, anne ve kardeşi ile konuştuktan sonra yakalanma korkusu ile evi ateşe verdiği belirlendi. Hami K.’nin emniyetteki ifadesinde ise susma hakkını kullandığı öğrenildi.

4 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyette işlemleri tamamlanan anne G.A., sevgilisi Hami K., Emine K. ve Yasin K., polis koruması eşliğinde adliyeye sevk edildi. Sevk sırasında Hami K.’nin annesi Emine K., olayı zamanında söylemediği için pişman olduğunu dile getirdi. Yangında evde ölü bulunan Şiar Kılıç’ın kesin ölüm nedeninin ise Adli Tıp Kurumunda yapılan inceleme sonrası belirleneceği öğrenildi.