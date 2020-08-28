Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde 23 yıldır bir bankada çalışan A.G. (49) isimli şahsın, müşterilerin hesabından küçük meblağlarla toplam 3 milyon lirayı kendi hesabına aktardığı belirlendi. Müşterilerden birinin fark etmesi üzerine gözaltına alınan A.G. 'Bankacılık Kanununa Muhalefet' suçlamasıyla sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Banka çalışanı 23 yılda 3 milyon lirayı zimmetine geçirdi
28.08.2020 - 16:49 | Son Güncelleme: 28.08.2020 - 16:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şanlıurfa’da 23 yıldır çalıştığı bankada müşterilerin hesaplarından kendi hesabına 3 milyon TL para aktardığı iddia edilen şahıs tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde 23 yıldır bir bankada çalışan A.G. (49) isimli şahsın, müşterilerin hesabından küçük meblağlarla toplam 3 milyon lirayı kendi hesabına aktardığı belirlendi. Müşterilerden birinin fark etmesi üzerine gözaltına alınan A.G. 'Bankacılık Kanununa Muhalefet' suçlamasıyla sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Şanlıurfa,
727895 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/727895.aspx
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