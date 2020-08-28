Yeşilyurt ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Çınar, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda korona virüs testinin pozitif çıktığını belirtti. Çınar, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Değerli Hemşehrilerim! Yapılan tetkiklerin ardından Covid-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. 14 günlük karantina süreci ile tedavime evimde başladım. Allah’a şükür sağlık durumum iyi. Rabbim bütün hastalara Şafi ismiyle şifalar versin. Dualarınızı bekliyorum."
Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
28.08.2020 - 22:26 | Son Güncelleme: 28.08.2020 - 22:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Çınar, korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Etiketler : Belediye Başkanı Mehmet Çınar,koronavirğs,
727957 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/727957.aspx
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