Alınan bilgiye göre, merkez Şahinbey ilçesi İbni Sina Mahallesi'ndeki bir derneğin lokalinde yemek yiyen iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine tarafların birbirine tabancayla ateş etmesi sonucu 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar, Abdülkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis soruşturmayı sürdürüyor.