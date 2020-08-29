Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre Balıkesir'de bu sabah arka arkaya iki deprem kaydedildi. İlki sabah 06.36'da Kalaycılar kırsal mahallesi yakınlarında 3.7 olarak kayıtlara geçen deprem yerin 5 kilometre altında meydana geldi. İkinci deprem ise 06.45'de Kabakdere merkez üssünde 3.3 büyüklüğünde gerçekleşti.
Balıkesir'de peş peşe depremler
29.08.2020 - 08:57 | Son Güncelleme: 29.08.2020 - 08:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Balıkesir'de bu sabah büyüklükleri 3.3 ve 3.7 olan peş peşe iki deprem kaydedildi.
Kaynak: İHA
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728019 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/728019.aspx
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