Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında “Bu zafer Türk Milletinin karşısına çıkan tüm engelleri milli birlik ve beraberlik içerisinde, kardeşlik ruhuyla, büyük bir inanç, azim ve kararlılıkla aşmasının somut bir ifadesidir. Güçlü ve kadim bir millet olarak tarih sahnesinde varoluşumuzun temel dinamiklerinden biri ve Anadolu’nun ebediyen Türk kalacağının dünyaya bariz bir mesajıdır. Bu zafer; bütün yokluk ve imkânsızlıklara rağmen kalpleri vatan sevgisi ve imanla dolu ordumuzun milletimizle bütünleşerek gösterdiği büyük kahramanlıkların şanlı sonucudur” dedi.

30 Ağustos zaferinin ilham olduğunu ifade eden Vali Köşger şöyle devam etti:

“Türk Milleti dün Çanakkale'de, İstiklal Harbinde, 15 Temmuzda olduğu gibi bu gün de ülkemizin bölünmez bütünlüğüne, birliğine ve dirliğine yönelik hain saldırılara karşı, geçmişten aldığı ilhamla, milli birlik ve beraberlik şuuru içinde, hür ve bağımsız yaşama azim ve kararlılığını ilelebet sürdürecektir.

Bu azim ve kararlılıkla askeri, siyasi, içtimai ve iktisadi alanlarda gerçekleştirilen kazanımlarla ülkemizin bölgesindeki ve dünyadaki önemi daha da pekiştirilmiş; küresel güç haline gelmesi yolunda büyük merhaleler kat edilmiştir.

Türk Milleti olarak, bugün bunun haklı gurur ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Bu haklı gurur, aynı zamanda bizlere birlik ve dirliğimizi her zaman koruma; başarılarımıza yenilerini ekleme ortak sorumluluğunu da yüklemektedir.

Bunun için de yeni kuşaklara daha güçlü bir ülke bırakma sorumluluğuyla bizi tek millet, tek devlet, tek vatan yapan yüksek değerlerimize sahip çıkmaya ve bu değerleri yüceltmeye devam etmeliyiz.”