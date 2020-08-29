Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre kaza, Suşehri ilçesi Çitlice köyü yakınlarında meydana geldi. Muhammet Y. (16) idaresindeki 49 AV 037 plakalı traktör Çitlice köyü yol ayrımında henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi. Kazada, Muhammet ile kardeşi Elanur Y. (15) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada diğer kardeşi S.Y ve kuzeni V.Y. (7) yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerinde sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.