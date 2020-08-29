Olay, ilçeye bağlı Ağırbaşak Köyü Çolikerek mezrasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında arazi anlaşmazlığı yüzünden husumet bulunan T.G. ile A.Ç arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine T.G. yanında bulunan tüfekle A.Ç ile A.H.C’ye ateş ederek yaraladı. 2 yaralı Hozat Entegre Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan A.Ç. ilk müdahalenin ardından askeri helikopterle Elazığ’a sevk edildi. Şüpheli ise jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Arazi kavgası kanlı bitti: 2 yaralı
29.08.2020 - 21:01 | Son Güncelleme: 29.08.2020 - 21:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tunceli’nin Hozat ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavgada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.
Olay, ilçeye bağlı Ağırbaşak Köyü Çolikerek mezrasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında arazi anlaşmazlığı yüzünden husumet bulunan T.G. ile A.Ç arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine T.G. yanında bulunan tüfekle A.Ç ile A.H.C’ye ateş ederek yaraladı. 2 yaralı Hozat Entegre Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan A.Ç. ilk müdahalenin ardından askeri helikopterle Elazığ’a sevk edildi. Şüpheli ise jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Etiketler : arazi,
728138 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/728138.aspx
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