Başakşehir Yaşargül Caddesi üzerinde etrafa ateş açarak başına silah dayayan şahıs bir binaya girdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Özel harekat polisleri şahsın girdiği binaya operasyon düzenliyor
Başakşehir'de etrafa ateş açarak başına silah dayayan şahıs bir binaya girdi
29.08.2020 - 21:20 | Son Güncelleme: 29.08.2020 - 21:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Başakşehir Yaşargül Caddesi üzerinde etrafa ateş açarak başına silah dayayan şahıs bir binaya girdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Özel harekat polisleri şahsın girdiği binaya operasyon düzenliyor
Etiketler : başakşehir,yaşargül,
728141 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/728141.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER