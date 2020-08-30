Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda, 30 Ağustos Zafer Bayramının 98. Yıl dönümü büyük bir coşkuyla kutlandı. Sabiha Gökçen Havalimanı(İSG) yetkilileri tarafından terminal içerisine Türk bayrakları ve Mustafa Kemal Atatürk’ün portresi asıldı. Ayrıca, yolcuların valiz işlemlerini gerçekleştirdikleri kontuarlar’da bulunan ekranlarda ’30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun’ yazılı görseller yer aldı. Havalimanı personeli tarafından terminal girişlerinde yolculara Türk Bayrakları dağıtıldı. Sosyal medya hesaplarından da 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili anlamlı paylaşıma yer veren İSG yetkilileri, Sabiha Gökçen’de Zafer Bayramını coşkuyla kutladı.