Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa merkez Osmangazi ilçesi Yenibağlar Mahallesi Hüsrev Sokak’ta, 20 yaşındaki Eda Müdüroğlu, gün içinde aşure hazırladı. Yaptığı aşureleri akşam saatlerinde komşularına dağıtmak için evden ayrıldı.

KAMYONET İLE BİNA ARASINDA EZİLDİ

Komşularına aşure dağıttıktan sonra dedesine götürmek için hareket eden genç kıza, geri manevra yaparken direksiyon hakimiyetini kaybeden İlhami B. kontrolündeki kamyonet çarptı. Kamyonet ile apartman girişine sıkışan genç kız olay yerinde feci şekilde can verdi. Genç kızın yakınları sinir krizi geçirdi.

KAÇAN SÜRÜCÜ TESLİM OLDU

Kazanın ardından olay yerinden kaçan kamyonet sürücüsü Emek Polis Merkez Amirliği’ne teslim oldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri kamyonet ve duvar arasında sıkışan genç kızı bulunduğu yerden çıkardı.