Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maltepe’de Başıbüyük Ormanında saat 14.15 sıralarında yangın çıktı. Sebebi henüz bilinmeyen yangın nedeniyle olay yerine itfaiye ekipler sevk edildi. İtfaiye, ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.