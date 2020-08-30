Maltepe’de Başıbüyük Ormanında saat 14.15 sıralarında yangın çıktı. Sebebi henüz bilinmeyen yangın nedeniyle olay yerine itfaiye ekipler sevk edildi. İtfaiye, ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.
Maltepe'de ormanlık alanda yangın
30.08.2020 - 14:53 | Son Güncelleme: 30.08.2020 - 14:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Maltepe’de Başıbüyük Ormanında yangın çıktı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Kaynak: İHA
Etiketler : İstanbul,Maltepe,yangın,
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