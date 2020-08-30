Maltepe’de Başıbüyük Ormanında saat 14.15 sıralarında yangın çıktı. Sebebi henüz bilinmeyen yangın nedeniyle olay yerine itfaiye ekipler sevk edildi. İtfaiye, ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.