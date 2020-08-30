Geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat eden Kore Gazisi Yusuf Pınar için askeri tören düzenlendi. Merkez Kabristanında kılınan cenaze namazının ardından gazinin naaşı şehit ve gaziler bölümüne dualarla defnedildi. Cenaze törenine Kaymakam Ali Edip Budan, Belediye Başkanı Murat Ünver, protokol üyeleri ile gazi yakınları katıldı.
Vefat eden Kore Gazisi törenle defnedildi
30.08.2020 - 15:05 | Son Güncelleme: 30.08.2020 - 15:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Konya’nın Kulu ilçesinde, 91 yaşında vefat eden Kore Gazisi Yusuf Pınar askeri törenle defnedildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Kore Gazisi Yusuf Pınar,
728277 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/728277.aspx
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