Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat eden Kore Gazisi Yusuf Pınar için askeri tören düzenlendi. Merkez Kabristanında kılınan cenaze namazının ardından gazinin naaşı şehit ve gaziler bölümüne dualarla defnedildi. Cenaze törenine Kaymakam Ali Edip Budan, Belediye Başkanı Murat Ünver, protokol üyeleri ile gazi yakınları katıldı.