Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve mart ayından itibaren Türkiye'de de görülmeye başlayan koronavirüs vakalarının yayılmasını önleyici tedbirler alınmaya devam ederken, virüsün arttığın illerin başında gelen Diyarbakır'dan bilindik görüntüler çıkmaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır, Adana, Ağrı, Ankara, Bursa, Çorum, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Konya, Mardin, Şanlıurfa, Van ve Yozgat'ta sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi etkinliklere müsaade edilmeyeceğini ayrıca söz konusu 14 ilde yapılacak düğün ve nikahların da en fazla 1 saat içinde tamamlanacağını, düğün konvoylarının olmayacağını belirttiği genelgeye rağmen Diyarbakır'da vatandaşlar, kendi bildiklerini yapmaya devam ediyor.

Kentte bir sitenin bahçesinde toplanan onlarca kişi gelin ve damadı da yanlarına alarak dakikalarca davul zurna eşliğinde halay çekti. Birbirleri li kol kola girerek halay çeken kalabalık, koronavirüsün yayılmasına davetiye çıkardı.