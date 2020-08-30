Edinilen bilgiye göre kaza Kayseri-Malatya karayolu Sivas’ın Gürün ilçesi Mazıkıran mevkiinde meydana geldi. Kazada Kayseri’den Malatya istikametine giden Uğur Erciyes (35) yönetimindeki 38 VU 469 plakalı otomobil bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak takla attı. Sürücü ve ağaçta bulunan M. Eraslan (25) ile Z. Erciyes (34) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı. Uğur Eraslan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Sivas'ta trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı
30.08.2020 - 21:23 | Son Güncelleme: 30.08.2020 - 21:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sivas’ın Gürün İlçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı.
Etiketler : sivas,kaza,
728338 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/728338.aspx
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