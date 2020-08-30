Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgilere göre, Avanos ilçesinde bu akşam saatlerinde Bayrak Tepesine çıkan kimliği belirsiz kişiler tarafından havai fişek atılmaya başlandı. Atılan havai fişekler bir süre sonra burada bulunan otlara sıçraması sonrasında yangın çıktı. İlçe merkezinde bulunan evlere sıçramak üzere olan yangın Avanos Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınırken yangın anı ise çevrede bulunan vatandaşlar tarafından saniye saniye görüntülendi.