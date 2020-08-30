Kaza Nurdağı-Osmaniye Karayolu'nun ikinci kilometresinde meydana geldi. Osmaniye istikametinden Nurdağı yönüne ilerleyen Yahya K. yönetimindeki 31 DC 656 plakalı Ford marka otomobil kontrolden ağaçlara çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü Yahya K. yaralandı. Yaralanan sürücü kaza yerine çağrılan sağlık ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Yoldan çıkan otomobil ağaçlara çarparak durabildi
30.08.2020 - 22:17 | Son Güncelleme: 30.08.2020 - 22:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde kontrolden çıkan otomobil ağaçlara çarparak durabildi.
Kaza Nurdağı-Osmaniye Karayolu'nun ikinci kilometresinde meydana geldi. Osmaniye istikametinden Nurdağı yönüne ilerleyen Yahya K. yönetimindeki 31 DC 656 plakalı Ford marka otomobil kontrolden ağaçlara çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü Yahya K. yaralandı. Yaralanan sürücü kaza yerine çağrılan sağlık ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler : ağaç,
728348 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/728348.aspx
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