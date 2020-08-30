Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ümraniye Alemdağ Caddesi üzerinde düğün konvoyu yaparak yolu trafiğe kapatan şahıslar Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği'nce yapılan çalışma kapsamında tespit edildi.

Geçtiğimiz gün “Yasağa rağmen asker uğurlamasında yolu kapatarak drift attılar" başlığıyla yapılan haber kapsamında harekete geçen polis ekipleri, araç sürücülerinin E.D., F.Ş.Y., E.D., O.B. olduklarını belirledi.

Sürücü E.D. hakkında Karayolları Trafik Kanunu’na göre “herhangi bir zorunluluk olmaksızın karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freni çekilmesi sureti ile veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi” maddesince 6 bin 141 lira idari para cezası uygulandı. Şahsın sürücü belgesine 60 gün süre ile geçici el konuldu.

Sürücü F.Ş.Y. hakkında Karayolları Trafik Kanunu'nun 36/3-a ( ehliyetsiz araç kullanmak )maddesince 2 bin 473 TL, 46/2-g( aksine işaret bulunmadıkça sürücülerin trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmek makas) maddesince bin 228 TL idari para cezası verildi.

Sürücü E.D.'ye Karayolları Trafik kanunun 57/1 e (kavşaklarda gereksiz olarak duraklamak yavaşlamak ) maddesinden 132 tl ayrıca 47/1d ( yönetmelikte belirtilen diger kural ve yasaklara uymamak ) maddesinden 132 TL toplam 264 TL para cezası uygulanırken, sürücü O. B. hakkında ‘kavşaklarda gereksiz olarak duraklamak yavaşlamak’tan 132 tl, ‘yönetmelikte belirtilen diger kural ve yasaklara uymamak’tan ise 132 tl olmak üzere toplamda 264 tl idari para cezası verildi.Ayrıca sürücülere hıfzısıhha kanununa uymamaktan tutanak tanzim edildi.

Sürücülerden E. D.’nin TCK 179/2 maddesine istinaden Ümraniye Şehit Numan Tatlı Polis Merkezine, yaşı küçük sürücü F. S.Y.’nin Dudullu Ümraniye Çocuk Büro Amirliğine teslim edildiği öğrenildi.