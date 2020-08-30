Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ceyhan ilçesinde 27 Ağustos günü saat 22.30 sıralarında Gaziosmanpaşa Mahallesinde iki grup arasında çıkan silahla kavga olayında 2 kişi hayatını kaybetmiş, yaralanan 2 kişiden biri de hastanede ambulanstan ineceği esnada 2 şüphelinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti.

3 kişinin hayatını kaybettiği olayda soruşturmayı genişleten Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ikamet aramalarında, her iki gruptan da olaya karıştığı tespit edilen toplam 12 şüpheliyi gözaltına alarak, ayrıca olayda kullanılan 3 adet ruhsatsız tabancayı ele geçirdi.

Gözaltına alınan 12 şüpheliden; 1 şüpheli savcılık sorgusunun ardından serbest kalırken, 4 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Olaya karışan 6 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Gözaltında bulunan 1 şüpheli ise yarın mahkemeye çıkartılacak.