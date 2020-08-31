Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Ataşehir'e bağlı Örnek Mahallesi, 3004. Cadde'de dün 23.00 sularında gerçekleşen kaza yürekleri ağza getirdi. İddiaya göre aşırı hızlı giden Mert Y. idaresindeki otomobil, bir anda kontrolden çıktı. Araç yol kenarında duran bir restorandan içeriye daldı. Dükkânın kapalı olması sebebiyle faciadan dönüldü. Sürücü de kazadan yara almadan kurtuldu. Olay yerine gelen polis ekipleri şahsa alkol muayenesi yaptı. Mert Y'nin alkollü olmadığı tespit edildi. Kazadan kıl payı kurtulduklarını dile getiren restoranın sahibi Mustafa Yılmaz "Birkaç dakika önce dükkânda inşaat işçileri yemek yiyordu. Kepenkleri kapattım, bir kaç saniye geçtikten sonra araç daldı. En az 50 bin lira zararım var" dedi.