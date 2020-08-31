Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN - Hayat şartları malum. Bazen tükenmiş hissediyoruz, bazen sinirleniyor ve hatta öfkeleniyoruz yaşadıklarımız, duyduklarımız, gördüklerimiz karşısında. Bizimle ilgisi olmasına gerek yok... Sosyal medyada gördüğümüz bir şiddet olayı, bir haksızlık, aylardır bütün dünyanın ortak derdi olan Covid-19’la ilgili tedbir almayanların sebep olduğu tehlike de öfkelenmemize sebep olabilir. Önemli olan o öfkeyi birinin müdahalesi olmadan ortadan kaldırabilmek, sakinleşebilmek… Çünkü son zamanlarda çok mutlu olmak saflık, çok üzgün olmak klinik tanı, sinirli olmak enerji israfı olarak görülüyor. Bu nedenle uzmanlar diyor ki “Öfkeyi kabul edin ve bırakın gitsin…” Çünkü sinirlendiyseniz, bir şeylerin değişmesi gerektiğinin zamanı gelmiştir. Öncelikle öfkenizi kabul edip, nasıl baş edeceğinize dair yolu da kendiniz bulmalısınız… Pepapp uzmanları, bu konuda şu tavsiyelerde bulunuyor:

1 - Öfkenizi bastırmayın. Çünkü bu sağlıksız bir eylem olur, ülser ve benzeri rahatsızlıklara yol açabilir. Bir film repliğini getirin aklınıza: Sağlıklı insan, duygularını ifade eder, dile getirir, içine atmaz. Sinirlendiğinde herkesten uzaklaşanlara ne olur biliyor musun? İçten içe çürümeye başlarlar… Bir dahaki sefere öfkelendiğinizde bunu getirin aklınıza. Öfkenizi görmemeye çalışmak onu yok etmeyecektir.

2 - Sinirlendiğinizde her şeyi kırıp dökmek istiyorsunuz ama harekete geçmeden önce kabul edin, harekete geçin. Ertelerseniz daha da büyüyebilir.

3 - Aşırı öfke, genellikle küçük sıkıntıların birikmesiyle ortaya çıkar. Birkaç kere öfkenizi görmezden geldiyseniz bir sonraki sefere çok daha küçük bir sebeple su yüzüne çıktığında sevdiklerinizi gereksiz yere kırabilirsiniz. Ertelemeyin, ortaya çıktığında çözün.

4- Gerginliği azaltmanın harika bir yoludur fiziksel aktivite. Öfkenizi yakıt olarak kullanın, çeşitli egzersizleri deneyin… Bazıları bunun için koşu gibi sert sporları tercih ederken, bazıları bahçeyle uğraşmayı, temizlik yapmayı tercih ediyor.

5- Öfkenizle hemen ilgilenmediğiniz zamanlarda derin bir nefes alın, 10’a kadar sayın ve öfkenizi yatıştıracak cümleyi tekrarlayın.

6- Huzurlu bir anınızı düşünün, sakinleşebileceğiniz bir yer bulun.

7- Sebebi bulun. Sizi sinirlendiren insanın, olayın kapsamına bakın. Olayın sebebini, kişinin niyetini bulmaya çalışın. Öfkenizi mantık çözmüyor, kızgınlığınız devam ediyorsa başkaları böyle anlarda ne yapıyor, ona bakın.

8- Evinizin bir yeri sizi rahatlatıyorsa oraya gidin. Öfkelendiğinizde, yapmakta olduğunuz şeye ara verin. Belki de ortam değişikliği en iyi gelecek olandır.

9- Öfkelendiğiniz olayı, güvendiğiniz biriyle konuşun. Onun nasıl gördüğüne bakın. Belki de ona anlatırken çözümü bulacaksınız.

10- Sizi sinirlendiren ve mutlu eden insanları belirleyin. Sizi yoran, sürekli eleştirenlerden uzaklaşın, konuşabildiğiniz yanında iyi hissettiğiniz arkadaşlarınızla yakınlaşın.

11- Komik bir film ya da dizi izleyin. Tebessüm, gülümsemek gerginliği azaltır, kasları gevşetir, zihinsel yükünüzü azaltır.

12- Önce kendinizi düşünün. Uyku düzenine dikkat edip sağlığınızı korumaya çalışın, elinizde olduklarınızı yeniden hatırlayın.

13- Öfkenize sebep olan bir kişiyse, ona kendisini anlatması için şans verin.

14- Rahatlatıcı müzik dinleyin. Küçük şeylerden mutlu olan insanlara bakın.

15 - Mağduru oynamayın.