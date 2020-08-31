Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, İncesu ilçesine bağlı Örenşehir Mahallesi'nde meydana gelen olayda, tren raylarının üzerinde oturan Mükremin Tangıç (16) ile İbrahim Özmen'e (16) Niğde istikametine giden DE 33 087 numaralı lokomotif çarptı. Kazada Mükremin Tangıç olay yerinde hayatını kaybederken, İbrahim Özmen de yaralandı. Yaralı İbrahim Özmen, sevk edilen ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Tangıç'ın cenazesi de yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.



Örenşehir Mahalle Muhtarı Gökhan Yolageldi de aynı yere daha önceden de tren kazasının meydana geldiğini ve insanların hayatını kaybettiğini söyledi. Yetkililerden yardım beklediklerini kaydeden Yolageldi, üst geçit yapılmasını istediklerini kaydetti.



Bazı mahalle sakinleri de önlem alınmasını istediklerini belirterek, bir süre Niğde-Kayseri karayolunu trafiğe kapattı.



İncesu Kaymakamı'nın olay yerine gelerek, trafik ışığı konulacağı sözünü vermesi üzerine vatandaşlar yolu yeniden trafiğe açtı.