Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis’te, koronavirüs vakalarında artış yaşanıyor. Bugün itibariyle 2070 vakaya ulaşılırken, 24 kişi hayatını kaybetti. Kilis Devlet Hastanesinde 15 kişi yoğun bakımda tedavi görürken, 3 kişi ise entübe durumunda.

Yapılan bütün uyarılara ve uygulamalara rağmen her geçen gün vaka sayısında artış yaşanıyor. 75 mahalleden sadece 13’ünde koronavirüs vakasına rastlanmazken, 62 mahallede koronavirüs vakasına rastlandı.

Bazı vatandaşların sosyal mesafe kurullarına uymadıkları, maske takmadıkları kentte gözleniyor.