Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak’ta kızı Melda Battaloğlu’nun düğününe katıldıktan sonra memleketi Kastamonu’nun İnebolu ilçesine dönen İnebolu’nun Alaca Köyü Muhtarı Hüseyin Battaloğlu (50) idaresindeki 37 NC 929 plakalı Fiat marka kamyonet, Kastamonu-İnebolu karayolu Masruf mevkisine geldiği sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak ormanlık alana uçtu. Hızını alamayan kamyonet, bir ağacı devirirken diğer ağaca çarparak durabildi. Yaşanan feci kazada sürücü Hüseyin Battaloğlu’nun eniştesi olduğu öğrenilen Ali Duygun (58) olay yerinde hayatını kaybetti. Kamyonetin sürücüsü Hüseyin Battaloğlu ile araçta yolcu olarak bulunan Ali Duygun’un eşi Ayşe Duygun (53), Melih Battaloğlu, Yusuf Mecit Battaloğlu ve Saliha Battaloğlu yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, uçtukları ormanlık alandan çıkartılarak ambulansa taşındı. Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alınırken, yaralılardan Ali Duygun’un eşi Ayşe Duygun da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.





Tedavisi tamamlanan Hüseyin Battaloğlu, ifadesi alınmak üzere Ağlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.



Kazanın ardından polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, Olay Yeri İnceleme ekipleri de incelemelerde bulundu. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.



Öte yandan, araçta bulunan düğün davetiyelerinin de etrafa savrulduğu görüldü.