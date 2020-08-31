Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, ilçeye bağlı Doğanköy Mahallesi Çarkçıoğlu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlkay Çiçek idaresindeki 34 CVB 740 plakalı otomobil ile Yusuf Arslan'ın kullandığı 52 GS 219 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada İlkay Çiçek idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, şarampole yuvarlanan otomobilde yolcu olarak bulunan Muharrem Çiçek'in (74) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.



Kazada yaralanan 2 sürücü 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye götürülürken, jandarma ekipleri konuyla alakalı soruşturma başlattı.