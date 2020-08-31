Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgilere göre; Bilecik Şehirler Arası Yeni Otogarda güvenlik amiri olarak çalışan belediye çalışanı Onur Ö.'nün koronavirüs testi pozitif çıktı. İlk etapta otogarda çalışan 1 polis memuru ile 3 çalışan karantina alındı. Daha sonra belediye birimleri olan arıtma, otogar ve Pelitözü Göletinde çalışan Onur Ö. ile temaslı 15 kişi karantina alındığı öğrenildi.