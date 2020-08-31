Alınan bilgilere göre; Bilecik Şehirler Arası Yeni Otogarda güvenlik amiri olarak çalışan belediye çalışanı Onur Ö.'nün koronavirüs testi pozitif çıktı. İlk etapta otogarda çalışan 1 polis memuru ile 3 çalışan karantina alındı. Daha sonra belediye birimleri olan arıtma, otogar ve Pelitözü Göletinde çalışan Onur Ö. ile temaslı 15 kişi karantina alındığı öğrenildi.
Koronavirüs belediyeye sıçradı: 1 vaka, 15 karantina
31.08.2020 - 14:42 | Son Güncelleme: 31.08.2020 - 14:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bilecik Belediyesi çalışanları arasında bir kişide koronavirüs testi pozitif çıkarken, 3 birimden 15 kişi karantinaya alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Bilecik Belediyesi,karantina,koronavirüs,
728476 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/728476.aspx
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