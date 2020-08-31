Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karara göre, kapalı alanlarda nişan, kına gecesi ve sünnet düğünü yapılamayacak, sadece açık alanlarda yapılabilecek.

Düğün ve nikah merasimleri kapalı ve açık alanlarda yapılabilecek. Mekanın normal kapasitesinin üçte birini aşmayacak kadar katılımcı kabul edilecek.

Düğün, nikah, sünnet düğünü, nişan, kına gecesi gibi tüm merasimlerde, oyun ve dans olmayacak, kapalı su hariç, yiyecek ve içecek ikramı yapılmayacak; gelin ve damadın birinci ve ikinci derece yakınları hariç, 65 yaş ve üzeri ile 15 yaş altı çocuklar bulunamayacak.

VALİ YERLİKAYA BÖYLE UYARDI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya düğün, nikah, sünnet, nişan, kına gibi merasimlerle ilgili İl Hıfzıssıhha Meclisi'nin aldığı tedbirlerin bugün itibariyle yürürlüğe girdiğini vurguladı.

Twitter'dan mesaj paylaşan Vali Yerlikaya "Sevgili İstanbullular, İl Hıfzıssıhha Meclisimizin 84 sayılı kararı yürürlüğe girdi. Düğün, nikâh, sünnet, nişan, kına gecesi v.b. merasimlerle ilgili ilave tedbirler, mutluluğu yaşarken virüsü de mutlu etmemek, hastalığın yayılımını engellemek için alındı" ifadelerini kullandı.