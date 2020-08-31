Erzurum’un Horasan ilçesinde ölü olarak bulunan 2,5 yaşındaki Merve Bayrak’ın cansız bedeni otopsi için Erzurum’a getildi. Dört saat süren otopsi sonucunda küçük kızın cenazesi defin işlemleri için cenaze aracı ile Horasan'a gönderildi.
Öte yandan Merve Bayrak’ın adli tıp önünde bekleyen akrabaları ise gözyaşlarına boğuldu. Otopsi sonuçlarının netleşmesi bekleniyor.
Küçük Merve’nin akrabaları adli tıp önünde gözyaşlarına boğuldu
31.08.2020 - 17:24 | Son Güncelleme: 31.08.2020 - 17:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Erzurum’un Horasan ilçesinde ölü olarak bulunan 2,5 yaşındaki Merve Bayrak’ın cansız bedeni otopsi için Erzurum’a getildi. Dört saat süren otopsi sonucunda küçük kızın cenazesi defin işlemleri için cenaze aracı ile Horasan'a gönderildi.
Erzurum’un Horasan ilçesinde ölü olarak bulunan 2,5 yaşındaki Merve Bayrak’ın cansız bedeni otopsi için Erzurum’a getildi. Dört saat süren otopsi sonucunda küçük kızın cenazesi defin işlemleri için cenaze aracı ile Horasan'a gönderildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Erzurum,küçük Merve,adli tıp,
728504 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/728504.aspx
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