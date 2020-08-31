Horasan ilçesinde dün öğlen saatlerinde kaybolan ve bu sabah dere kenarında bir çoban tarafından cesedi bulunan 2,5 yaşındaki Merve Bayrak, Dalbaşı Mahallesi’nde düzenlenen cenaze töreni sonrası toprağa verildi. Cenazede küçük kızın acılı ailesi ve akrabaları gözyaşlarını tutamadı.
Horasan’da ölü bulunan 2,5 yaşındaki Merve toprağa verildi
31.08.2020 - 20:37 | Son Güncelleme: 31.08.2020 - 20:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Erzurum’un Horasan ilçesinde ölü bulunan 2,5 yaşındaki kız toprağa defnedildi.
Etiketler : Erzurum,
728539 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/728539.aspx
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