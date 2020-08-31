Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Horasan ilçesinde dün öğlen saatlerinde kaybolan ve bu sabah dere kenarında bir çoban tarafından cesedi bulunan 2,5 yaşındaki Merve Bayrak, Dalbaşı Mahallesi’nde düzenlenen cenaze töreni sonrası toprağa verildi. Cenazede küçük kızın acılı ailesi ve akrabaları gözyaşlarını tutamadı.