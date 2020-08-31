28 Ağustos tarihinde Naldöken Mahallesi’nde moloz döküm alanında 16 yaşındaki Ceren Duman’ın cansız bedeninin bulunmasıyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Genç kızın ölümüyle ilgili T.Y. ve S.Ö.’nün ardından dün akşam saatlerinde 2 şüpheli daha gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan diğer şüphelilerin kiralık evin sahibi ve resepsiyonist olduğu öğrenildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şahıs, emniyetteki ifade ve gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden S.Ö. ve T.Y. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, diğer 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İzmir’de Ceren Duman cinayetinde 2 kişi tutuklandı
31.08.2020 - 22:22 | Son Güncelleme: 31.08.2020 - 22:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir’in Bornova ilçesinde moloz döküm arazisinde toprağa gömülü halde cesedi bulunan 16 yaşındaki Ceren Duman olayı ile ilgili adliyeye sevk edilen 4 kişiden 2’si tutuklandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : İzmir,
728556 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/728556.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER