Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uşak'ın Sivaslı ilçesine bağlı Hacım köyünde meydana gelen olayda, 35 yaşındaki İsmail Ç. ile 32 yaşındaki eşi S.Ç. ve 60 yaşındaki kayınvalidesi F.S. arasında tartışma çıktı. Büyüyen sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada S.Ç, kocasını bıçakladı.

ZANLI VE ANNESİ GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. S.Ç. ve annesi F.S. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, İsmail Ç'nin cenazesi Sivaslı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.