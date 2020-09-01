Başrollerini Hilmi Cem İntepe ve Jessica May'ın paylaştığı "Maria ile Mustafa" adlı dizinin çekimleri için Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bulunan Boysan, kaldığı otelde kalp krizi geçirdi. Set arkadaşlarının haber vermesi üzerine otele gelen sağlık ekibi, Boysan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Oyuncu Haldun Boysan kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
01.09.2020 - 01:15 | Son Güncelleme: 01.09.2020 - 02:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı "Tombalacı" karakteriyle tanınan sanatçı Haldun Boysan, dizi çekimleri için bulunduğu Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde kalp krizi geçirerek 62 yaşında hayatını kaybetti.
Etiketler : oyuncu,Kurtlar Vadisi,Haldun Boysan,
728577 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/728577.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER