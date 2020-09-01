Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sakarya’nın Hendek ilçesinde 3 Temmuz’da yedi kişinin hayatını kaybettiği, 127 kişinin yaralandığı havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin hazırlanan bilirkişi raporu tamamlandı. 11 kişilik heyet tarafından yazılan 200 sayfalık rapor, Hendek Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Raporda şu ifadelere yer verildi: Yaklaşık 30 ton TNT’ye eş değer 12,6 ton piroteknik malzemenin infilak etmesi sonucu 6 patlama yaşandı. Ardından 19, 17, 11, 10, 10 ve 4 metre çapında çukurlar oluştu. Patlayıcı mamullerin muhafaza edildiği depolarda olası bir tehlikeye karşı hiçbir tedbir alınmamış. İdari binanın ikinci katı ile arazide depo amaçlı kullanılan birçok barakanın ruhsatı yok. Depo başına yaklaşık altı ton patlayıcı/kimyevi içerik bulunduğu görülmektedir. İlgili mevzuata göre bu depoların minimum iki ton kapasiteli patlayıcı madde muhafaza yapıları olarak ele alınması gerekirdi. Sonuç olarak fabrikada tüzüğe aykırı şekilde depolama ve üretim yapılmış.