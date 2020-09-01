Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kendi hayatlarını hiçe sayarak, sepetli motosikletle D-100’de tehlikeli yolculuk yapan 2 kişi kameraya yakalandı. Motosiklet kullanan kişi dahil kimsenin kask takmaması da dikkat çekti. Sürücünün zaman zaman hızlandığı ve trafikteki diğer araçları solladığı kameralara yansıdı. Tehlikeli yolculuk sürücünün gözden kaybolmasıyla son buluyor.