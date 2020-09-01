Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde, Malatya ili Battalgazi ilçesinde 2 şahsın yasadışı yollarla temin ettiği kaçak Covid-19 hızlı test kitlerini piyasaya sürdükleri tespit edildi. şahısların ev ve iş yerinde yapılan aramada toplam 119 adet kaçak Covid-19 hızlı test kiti ele geçirildi.
119 kaçak Covid-19 hızlı test kiti ele geçirildi
01.09.2020 - 16:45 | Son Güncelleme: 01.09.2020 - 16:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Malatya’da, 119 kaçak Covid-19 hızlı test kiti ele geçirilirken, olayla ilgili 3 şüpheli yakalandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Malatya,
728759 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/728759.aspx
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