Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde, Malatya ili Battalgazi ilçesinde 2 şahsın yasadışı yollarla temin ettiği kaçak Covid-19 hızlı test kitlerini piyasaya sürdükleri tespit edildi. şahısların ev ve iş yerinde yapılan aramada toplam 119 adet kaçak Covid-19 hızlı test kiti ele geçirildi.