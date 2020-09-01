Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kozan'da yalnız yaşayan Ebubekir Tatar, dün evinde ölü bulundu. Durumundan şüphelenen yetkililer korona virüs tedbiri kapsamında Tatar'ı evinden vinçle çıkararak mezarlığa defnedilmesini sağladı. Üç gün önce öldüğü anlaşılan Tatar'ın ardından mahalle sakinlerini korona virüs paniği sardı. Mahallenin yetkililer tarafından dezenfekte edilmesine rağmen vatandaşların içi rahat etmedi. Mahalleli ölen şahsın korona virüs şüphesi taşıması ve çevrede oluşan dayanılmaz kokudan şikayetçi olunca, esnaf ve çevredeki ev sakinleri tarafından Arslanpaşa Mahallesi Muhtarı Aydın Çalışkan öncülüğünde toplanıp çamaşır suyu ve temizlik ürünleri alarak mahallelinin ve ASKİ ekiplerinin yardımı ile kaldırımları ve yolları temizledi.

Ebubekir Tartar'ı çok sevdiklerini ve vefatına üzüldüklerini kaydeden mahalle sakinleri cenazenin 3 gün evde kalması ile mahallede dayanılmaz bir koku olduğunu ifade ederek dün gelen ekiplerin korona virüs şüphesi olması üzerine cenazenin tedbirler kapsamında vinçle evden çıkarılarak defnedilmesinin mahallede büyük bir korku oluşturduğunu kaydetti.