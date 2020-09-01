Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, dün gece saat 03.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Cebesoy Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobiliyle cadde üzerinde ilerleyen Hakkı Aygün (25), bir şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Olay yerinde yere yığılan Aygün, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Aygün, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay sonrası şüpheli U.C.F. (20) suç aletiyle birlikte polise giderek teslim oldu.

Emniyette ifade işlemleri tamamlanan U.C.F., öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Zanlı, Nöbetçi Mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.