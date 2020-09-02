Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Artvin’in Borçka ilçesinde Dağcılık sporuyla uğranan Osman Demir, Kadir Koçak, Bülent Çelik ve Ahmet Yerebakan, 3 bin 200 rakımlı ilçenin Beyazsu zirvesinde bulunan Karçal Dağı'na tırmanış gerçekleştirdi.



Son yıllardır artarak kadın cinayetlerine ve kadına yönelik şiddete dikkat çekmek istenen dağcı grup zirvede, “kadın cinayetlerine hayır” yazılı pankartı açtılar.



Aynı zamanda ilçede esnaflık yapan Osman Demir, yaptığı açıklamada “6 saat süren zorlu yolculuk sonrası zirveye ulaştık. Burada kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için üzerinde 'kadın cinayetlerine hayır' yazılı pankartımızı açtık. Tırmanış zorlu geçse de sonunda amacımıza ulaştık. Umarım bir daha kadına yönelik şiddet haberlerini duymayız” temennisini de bulundu.