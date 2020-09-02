Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Orhangazi Küçük Sanayi Sitesi'nde, Suriyeli oldukları öğrenilen iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı.

Sanayi sitesinin özel güvenlik görevlileri kavga edenleri ayırmaya çalışarak, durumu jandarmaya bildirdi.

İhbarın ardından olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri yönlendirildi.

Başlarına aldıkları darbeler sonucu yaralanan 4 kişiden 2'si Orhangazi Devlet Hastanesine, diğer 2'si de Gemlik Devlet Hastanesine götürüldü.

Olay yerinden kaçan 7 şüpheli ise jandarma tarafından kısa sürede yakalandı. Zanlılar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.