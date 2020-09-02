Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hırsızlık ihbarlarını değerlendiren ekipler, hırsızlıkların meydana geldiği yerlerdeki güvenlik kameralarını inceledi. Şüphelinin hırsızlık suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, 1 oto ve 5 ayrı iş yerinden toplam 200 bin liralık hırsızlık yaptığını tespit eden keipler, M.G.'yi saklandığı dairesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda ise hırsızlıkta kullandığı suç aleti ele geçirildi. Şüpheli M.G. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.