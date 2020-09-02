Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Trafik Ekipleri tarafından korona virüs denetimleri yapılmaya devam ediyor. Bakırköy’de Trafik Şube ekipleri tarafından yapılan denetimlerde durdurulan bir minibüste 10 yolcunun kapasitenin üstünde olduğu tespit edildi. Yapılan incelemelerin ardından minibüs şoförüne para cezası kesildi.

Kendisini görüntüleyen gazetecileri tehdit etti

Uygulama esnasında fazla yolcu aldığı için durdurulan ve hakkında ceza işlemi uygulanan minibüs şoförü kendisini görüntüleyen gazetecilerin 'Neden fazla yolcu aldınız?' sorusu üzerine, “Kameranız dağılmasın” diyerek tehdit etti.

Öte yandan minibüsten indirilen yolcular başka bir minibüse bindirildi.