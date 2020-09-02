Edinilen bilgiye göre, Barış Mahallesi Utku Sokak'ta ikamet eden 65 yaşındaki Nezih İnanoğlu, 2 katlı evinin terasından henüz belirlenemeyen bir nedenle beton zemine düştü. Kardeşinin düştüğünü gören Cemal İnanoğlu, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Ağır yaralanan İnanoğlu, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İnanoğlu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısının talimatıyla soruşturma başlatıldı.
Yaşlı adam evinin terasından düşüp hayatını kaybetti
02.09.2020 - 20:54 | Son Güncelleme: 02.09.2020 - 21:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde evinin terasından beton zemine düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Barış Mahallesi Utku Sokak'ta ikamet eden 65 yaşındaki Nezih İnanoğlu, 2 katlı evinin terasından henüz belirlenemeyen bir nedenle beton zemine düştü. Kardeşinin düştüğünü gören Cemal İnanoğlu, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Ağır yaralanan İnanoğlu, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İnanoğlu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Etiketler : ev,teras,
729051 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/729051.aspx
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