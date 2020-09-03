Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı sinir krizi geçiren Fevzi D., oğlu B.D.’yi darp etmeye başladı. Fevzi D., sert bir cisimle oğlunun alnına vurdu. Küçük çocuk alnı açılınca kanlar içerisinde yere düştü.

Öfkesi dinmeyen Fevzi D., daha sonra karısı Ceylan D.’yi öldüresiye dövdü. Ceylan D., bayılınca Fevzi D., motosiklete binerek hızla kaçtı.

POLİSİ ARAYIP KENDİNİ İHBAR ETTİ

Olay yerinden kaçan Fevzi D., 155 polis ihbar hattını arayarak eşini öldürdüğünü söyleyip, evinin adresini verdi. Bunun üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, anne ve oğlunu Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Anne ve oğlunun hayati tehlikeleri olmadığını öğrenildi.

Polis, Levent Mahallesi ara sokaklarında yaptığı arama çalışmalarında, olayı gerçekleştiren Fevzi D.’yi yakalayarak gözaltına aldı.